شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي و الزمالك فى شهر رمضان ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي و الزمالك المؤجلة من الاسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2020 /2021 باستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه أرسل للجهات الأمنية مقترح إقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معًا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.

في سياق متصل ،كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه فى حالة عدم سداد النادى الإسماعيلى مستحقات نظيره النجوم خلال 30 يوما، سيتم خصم 3 نقاط من رصيده مع منحه 30 يوما أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيده، ثم منحه مهلة أخرى وفى حالة عدم السداد سيتم هبوطه للدرجة الأدنى وفقا للحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، النادى الإسماعيلى بسداد مبلغ 24 مليون جنيه لنادى النجوم خلال 30 يوما لتفادى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، حال انتهاء هذه المدة دون سداد قيمة الغرامة الموقعة من قبل المحكمة الرياضية الدولية.