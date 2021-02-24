شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد الجرعة الثالثة من التطعيم ضد الملاريا بعد رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجرعة الثالثة من تطعيم الملاريا يوم الجمعة المقبل، وحدد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق 3 جرعات تطعيم ضد الملاريا للاعبي الأهلي حصلوا منها على جرعتين على أن تكون الجرعة الثالثة يوم الجمعة المقبل.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل

الأهلي دفع ثمن أداؤه المتواضع في مباراة سيمبا التي جمعتهما عصر أمس ،الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

خسر الأهلي بهدف نظيف لأنه لم يقدم ما العرض المطلوب وظهر بشكل سلبي للغاية ولم ينشط إلا في أخر 5 دقائق ..إستحق الأهلي الخسارة من سيبما لأنه لم يستعد جيدا ل للمنافس التنزاني كما أن الفريق قدم عرض دفاعياً بشكل غريب.

وتلقى الأهلى أول هزيمة في البطولات الأفريقية على يد سيمبا التنزانى بعدما حافظ المارد الأحمر على سجله خالى من الهزائم لمدة 450 يوما، وتعود أخر هزيمة للأهلى في البطولات الأفريقية عندما خسر أمام النجم الساحلي بتاريخ 29 نوفمبر 2019 بالجولة الأولى من دور المجموعات بإستاد رادس بهدف مقابل للاشئ .

كما تعد هزيمة اليوم هى الثالثة للأهلى أمام سيمبا على أرضه، مرتين الأولى كانت عام 1985 فى ذهاب دور الـ 16 من بطولة ابطال الكؤوس 2-1، والثانية بهدف دون رد في دورى أبطال أفريقيا 2019 .

الأهلي خاض المباراة بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمود وحيد ، أكرم توفيق، حمدى فتحى، أليو ديانج، محمود كهربا، جونيور أجايى، والتر بواليا