شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يرفض تسليم مفتاح مكتبه باتحاد الكرة.. وتشكيل لجنة لكسر الباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر اتحاد الكرة واقعة طريفة بعد رفض محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة السابق والذي تم إقالته أمس، منح المفتاح الخاص بمكتبه إلي مسئولى اللجنة الثلاثية، وأيضا القيام بالحصول علي النسخة الاحتياطية ورفض منحها لمسئولى الجبلاية بعد مغادرته للمقر أمس عقب قرار إنهاء عمله.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

قرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إيقاف مستحقات محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة السابق والذي تم إنهاء عمله أمس بقرار من اللجنة الثلاثية والبحث عن مدير فني جديد.

واستقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إسناد مسئولية الإدارة الفنية باتحاد الكرة إلى حاتم سرور موظف الجبلاية لتولي الإدارة بعد إقالة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية ، لحين البحث عن مدير فني جديد.