شكرا لقرائتكم خبر عن صور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من السنغال، بعد خوض مباراة تونجيث في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل سلبيا ليرفع الأبيض رصيده إلى نقطتين بجدول ترتيب المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.



بعثة الزمالك تعود للقاهرة



بعثة الزمالك تعود للقاهرة



بعثة الزمالك تعود للقاهرة



بعثة الزمالك تعود للقاهرة

ومنح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، ليستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، بعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وبعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيت في الجولة الأولى قبل تعادل أمس ضد مولودية الجزائر.

بينما ارتقى مولودية الجزائر إلى المركز الثاني بعد تعادله الإيجابي مع الترجى ليصعد بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية.

فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة فريق تونجيت السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك.