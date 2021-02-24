ماذا قال جوارديولا قبل مواجهة مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا؟

قال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي إن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الأربعاء “ليست مواجهة خاصة أو مختلفة” عن المباريات الأخرى التي يخوضها الفريق.

ويلتقي مانشستر سيتي، الذي يتطلع للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي، فريق مونشنجلادباخ اليوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وتقام المباراة على استاد “بوشكاش آرينا” في العاصمة المجرية بودابست.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة بعدما حقق الفوز في آخر 18 مباراة خاضها على التوالي كما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 25 مباراة خاضها بمختلف البطولات.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي حاليًا ويبدو الفريق مؤهلًا للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.

ويحظى مانشستر سيتي بترشيحات قوية للفوز في مباراة الغد، التي ستقام على ملعب محايد بسبب القيود المفروضة على السفر بألمانيا في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وما زال جوارديولا في مرحلة البحث عن استعادة اللقب الأوروبي منذ أن توج به للمرة الثانية مع برشلونة قبل عقد كامل.

وودع جوارديولا ومانشستر سيتي البطولة من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.

وقال جوارديولا اليوم الثلاثاء : “لست مُؤيدًا كبيرًا لمقولة إن خبرة الماضي تساعدك .. كرة القدم نظهر لك ملايين الأمثلة على أن الفرق التي فازت بدوري الأبطال وكؤوس العالم أكثر من مرة يمكنها أن تخسر في 20 دقيقة ما فازت به في 45 دقيقة. إنها مجرد مباراة ، وعلينا التركيز لمدة 90 دقيقة مثلما يتعين علينا التركيز في الدوري الإنجليزي”.

وأضاف : “ليست شيئا خاصا أو مختلفًا. لا يختلف الأمر عندما تواجه بيرنلي أو ليفربول. هنا ، يجب على الفريق أن يعرف مونشنجلادباخ وماركو روز ، وهذا هو كل شيء”.

وأعرب جوارديولا عن إعجابه بماركو روزي مدرب مونشنجلادباخ، الذي ارتبط اسمه بتدريب بوروسيا دورتموند الألماني بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال جوارديولا : “روز مدرب استثنائي. أدى عملًا رائعًا مع سالزبورج ومونشنجلادباخ. وإذا كان دورتموند سيعتمد عليه، فهذا يعني أنه مدرب جيد”.