بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 24-2-2021، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021.

وينقل بث مباشر الهلال ومازيمبي على قناة بي ان سبورتس HD7، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما تنقل على قناة بين سبورت ماكس 4 الفرنسية.

وتقام مواجهة الهلال ومازيمبي على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر والسودان، 16:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وشباب رياضي بلوزداد الجزائري.

ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة بعدما خسر في الجولة الأولى أمام “ماميلودي صن داونز”، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

في المقابل، يتواجد مازيمبي في المركز الثاني بنقطة في رصيده مناصفة مع “شباب رياضي بلوزداد”، بعدما تعادلا في الجولة الأولى بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت يوم السبت 13 فبراير الجاري، على ملعب الفريق الكونغولي.

يذكر أن آخر مباراة ألتقى فيها الهلال ومازيمبي كانت في دور المجموعات (الثمانية) من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2015، وتعادلا بنتيجة (0-0) في الكونغو، قبل أن يحقق الفريق السوداني الفوز على ملعبه “الجوهرة الزرقاء” بنتيجة (1-0).

..