مدرب الترجي التونسي: التعادل مع مولودية الجزائر؟ أنا راض تمامًا!

أبدى معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي عن رضاه بالتعادل الذي حققه فريقه أمام مضيفه مولودية الجزائر 1/1، مساء الثلاثاء، في المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الترجي رصيده إلى 4 نقاط، متقدمًا بنقطتين عن مولودية الجزائر والزمالك المصري، بينما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة بنقطة واحدة.

وقال الشعباني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :”حصلنا على نقطة تبقينا في صدارة المجموعة وهذا شيء مهم لنا. اللاعبون كانوا على مستوى عال من التركيز وطبقوا التعليمات التي قدمت لهم ونجحنا في تعديل النتيجة في الشوط الثاني، وكان بوسعنا تحقيق الفوز”.

وأضاف :”مولودية الجزائر خلق لنا مشاكل من خلال طريقة لعبه التي كانت تعتمد على اللعب المباشر والانطلاق في حملات مرتدة سريعة، لكن أعتقد أننا نجحنا في صد محاولاته بفضل احترافية والتزام اللاعبين”.

من جهته، اعترف عبد القادر عمراني، المدير الفني لمولودية الجزائر بأن فريقه واجه منافسًا شرسًا اعتاد لعب المباريات الكبيرة وهو ما أكسبه الخبرة والتجربة، معتبرًا التعادل نتيجة عادلة بالنظر لمجرياتها.

وقال عمراني :”آسف على التعادل، لم أستعن بصانع ألعاب في التنشيط الهجومي من البداية لأن عبد الرحمن بورديم غائب منذ شهر ولم يكن جاهزًا للعب. اضطررت لتعديل الأسلوب الخططي من أجل التكيف مع ظروف المباراة وكذا تعرض بعض اللاعبين للإصابة”.

واعتبر مدرب مولودية الجزائر أن الترجي التونسي والزمالك المصري هما المرشحان لاقتطاع تأشيرة التأهل عن المجموعة الرابعة للدور ربع النهائي، لكنه شدد على أن فريقه لن يفقد الآمل وسيدافع عن حظوظه بكل قوة حتى النهاية.