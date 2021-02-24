حلم الاستمرار في برشلونة أهم عند كومان من حلم التعاقد مع مبابي أو هالاند

أبدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رفضه لفكرة مناقشة الانتقال المحتمل للاعبين كيليان مبابي وإيرلنج هالاند، إلى صفوف برشلونة وسط الجدل الدائر بشأن استثمارات مالية محتملة في النادي الكتالوني.

وتعتمد هذه الاستثمارات المحتمل ضخها في النادي، حسبما تشير التقارير، على هوية الرئيس الجديد للنادي، والمنتظر اختياره في الانتخابات المقررة في السابع من مارس المقبل.

وكشف توني فريشيا، أحد ثلاثة مرشحين متبقين في المنافسة على رئاسة النادي، أنه توصل لاتفاق مع أحد المستثمرين على ضخ مبالغ مالية ضخمة في النادي الكتالوني.

وأوضح فريشيا، في تصريحات إذاعية، أن الاستثمارات من بينها 250 مليون يورو (9ر303 مليون دولار) رصدت لتدعيم صفوف الفريق بثلاثة “نجوم بارزين” سيكون منهم اثنان في الهجوم.

ووسط حالة الترقب لهوية الرئيس الجديد للنادي، ينصب تركيز كومان فقط على اللاعبين الحاليين بالفريق أكثر من الانشغال بالتعاقدات التي سيبرمها النادي الكتالوني لتدعيم صفوف الفريق في المواسم المقبلة.

وقال كومان اليوم الثلاثاء : “لا أعلم ما إذا كان هذا حقيقيا. حتى أتحدث إلى الرئيس الجديد للنادي، لا يمكنني قول أي شيء. لا أعلم”.

وأوضح : “علينا الانتظار لحين معرفة الرئيس الجديد للنادي. فهو من سيحدد مستقبل مدرب الفريق ، والفريق وهو من سيدرس الاحتمالات الجديدة.. سأنتظر حتى الثامن من مارس المقبل (اليوم التالي لإجراء الانتخابات)”.

ويلتقي برشلونة فريق إلتشي اليوم الأربعاء في احدى مؤجلات الدوري الإسباني.

ولم يكن غريبًا أن يطرح اسم اللاعبين كيليان مبابي وإيرلنج هالاند على كومان كأبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة طبقا للمعايير التي أشار إليها فريشيا كشرط للنجوم المنتظر انضمامهم لصفوف الفريق حيث أشار فريشيا إليها قائلًا “لاعبون فريدون”.

وعانى برشلونة من موهبة مبابي مؤخرًا حيث سجل اللاعب ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4 / 1 على برشلونة في عقر داره الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وسجل هالاند 27 هدفًا في الموسم الحالي حتى الآن بمختلف البطولات.

وأجاب كومان على هذه الاستفسارات عن المهاجمين البارزين مبابي وهالاند قائلًا : “هذا ليس الوقت للحديث عن لاعبين آخرين .. نخوض حاليًا مباريات مهمة، وقد يكون هذا مستقبل النادي أو مستقبل الرئيس الجديد للنادي. علينا التركيز فقط على عملنا”.

وأضاف : “المباريات المقبلة حاسمة للغاية. وتركز على هذا، وهو الشيء الأكثر أهمية”.

ويتطلع برشلونة إلى الفوز في مباراة الغد للتخلص سريعًا من آثار التعادل المفاجئ أمام قادش 1 / 1 أمس الأول الأحد في الدوري الإسباني.

ولم يخسر برشلونة أي من مبارياته الـ16 السابقة أمام إلتشي في الدوري الإسباني حيث حقق الفوز في 12 منها وتعادل في أربع مباريات.

وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في آخر تسع مباريات خاضها أمام إلتشي. وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أربعة أهداف في ثلاث مباريات خاضها مع برشلونة أمام إلتشي.