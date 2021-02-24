الامارات | "محاربو الإمارات" توقع عقودا احترافية مع 5 مقاتلين

شكرا لقرائتكم خبر عن "محاربو الإمارات" توقع عقودا احترافية مع 5 مقاتلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولات محاربي الإمارات عن توقيع عقود احتراف حصرية مع الخماسي الأبرز في الألعاب القتالية المختطلة، الأردني نورس أبزخ، والفلسطيني عمر حسين والكاميروني وجوريس ديا، والمغربي إكزافير علوي بطل وزن الديك، والسوري طارق سليمان بطل وزن خفيف الثقيل، وذلك بعقد يتمد الى عامين.

وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس، المدير التنفيذي لـ(بالمز الرياضية)، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فؤاد درويش، بمقر شركة بالمز الرياضية في العاصمة ابوظبي بحضور المقاتلين. وأكد فؤاد درويش أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البطولة على احتضان وتبني وإبراز المواهب المميزة في مجال الرياضات القتالية المختلطة وتوفير منصة عالمية لتنميتها وإبرازها.

وأعلن أن الإدارة العليا لمنظمة محاربي الاماراتي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية قررت توقيع عقود احتراف مع الأبطال الخمسة الذين قدموا مشاركات لامعة في النسخ السابقة، مشيراً الى ان عقود الرعاية ستتواصل في الفترة المقبلة.

وأكد أن البطولة لاقت نجاحاً لافتا لارتباط اسمها بالامارات، وأبوظبي عاصمة الألعاب القتالية، وقال: هذا ساهم في حجز مكانة فريدة بين رصيفاتها في العالم من خلال السمعة التي اكتسبتها خلال عامين منذ إعادة اطلاقها بحلة جديدة، حتى وجدت الإشادة من مسؤولي اللعبة وجمهورها في العالم، فقد نظمت 12 نسخة باحترافية عالية وجذبت اهتمام جميع المقاتلين في العالم. وكشف درويش النقاب عن استعدادات اللجنة المنظمة لتنفيذ نسختين متتاليتين من البطولة، هما النسخة 17 بتاريخ 19 مارس المقبل، تليها مباشرةً ثاني فعاليات النسخة العربية في اليوم التالي.

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