الامارات | بالفيديو.. علي بوجسيم: من هم خبراء التحكيم.. مستوياتهم ضعيفة في "الإنجليزي"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. علي بوجسيم: من هم خبراء التحكيم.. مستوياتهم ضعيفة في "الإنجليزي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مستشار لجنة التحكيم، المونديالي علي بوجسيم أنه تم عرض الحالات المثيرة للجدل في مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة على عدد من الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لافتاً إلى أن آراء الحكام جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذها كلا من حكام المباراتين، بينما تساءل عن أساس إطلاق مسمى خبراء التحكيم على بعض الأشخاص الذين يقومون بتحليل أداء وقرارات الحكام.

وقال بوجسيم في حديث إلى قناة دبي الرياضية، إن الاجتهادات التي يتم عرضها في القنوات التلفزيونية عقب المباريات تشهد وجود بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم خبراء تحكيم، متسائلا عن سبب تسميتهم بهذا المسمى، ومعلقاً: "هؤلاء ليس لديهم دورات في التحكيم، ويصدرون أحكاماً على مستويات الحكام".

وأضاف: "اتحاد الكرة يقوم بجهد كبير، وهؤلاء الأشخاص ليس لديهم دراية بكل ما يستجد في مجال التحكيم، ومستوياتهم في اللغة الإنجليزية ضعيفة، لذلك نرغب في معرفة معنى خبير تحكيم".

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