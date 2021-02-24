شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عاطف: فزنا بجدارة على الطيران.. ونسعى لحصد ثلاثية كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتأهل الفريق لدور الـ4 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الطيران بنتيجة 40- 17 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على صالة الأهلي ضمن منافسات دور الـ 8 من البطولة.

وأكدت أمينة عاطف أن فريق «سيدات يد الأهلي» حقق الفوز عن جدارة واستحقاق، والفريق يسير بخطى ثابتة في كافة المنافسات التي يخوضها هذا الموسم حتى الآن وهي الدوري، ومنطقة القاهرة وكأس مصر»، ويسعى لحسم الثلاثية والتربع على عرش كرة اليد لإسعاد جماهير الأهلي.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفريق أغلق ملف مواجهة الطيران في الكأس، وسيبدأ الاستعداد بقوة للمواجهة المقبلة في بطولة الدوري أمام سبورتنج الذي يحل وصيفا للأهلي في جدول ترتيب المسابقة بفارق خمس نقاط.