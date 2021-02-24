شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين شباب الأهلي والزمالك اليوم في بطولة الجمهورية للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي تحت 20 سنة مباراة مهمة، اليوم الأربعاء، عندما يواجه فريق الزمالك في إطار منافسات بطولة الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتمثل أهمية كبيرة لفريق الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه، في إطار سعيهم لتقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.

وأكد إسلام على، مدرب شباب كرة السلة بالأهلي، جاهزية اللاعبين لخوض المباراة التي يدخلها الفريق بحثًا عن الفوز فقط لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفترة الماضية.

وأشار إلى أن فريق شباب كرة السلة بالأهلي يقدم مستويات طيبة، خاصة مع عودة بعض العناصر التي غابت عن الفترة الماضية؛ بسبب الإصابات المختلفة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة في التتويج باللقب.

وكان فريق شباب السلة بالأهلي قد نجح في الفوز على فريق مركز شباب النصر بنتيجة 69-34 في اللقاء الذي جمع الفريقين خلال الجولة الماضية من البطولة.