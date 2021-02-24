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الأهلي يهزم الزمالك في دوري كرة الماء

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 7-6، في المباراة ‏التي جمعت الفريقين، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وأقيمت المباراة بنادي هليوبوليس، وقدم الأهلي عرضًا جيدًا على مدى شوطي اللقاء. ‏

ويلتقي الأهلي مع الصيد يوم السبت المقبل بمقر النادي بالجزيرة، وتنطلق في تمام الساعة ‏العاشرة مساء.‏

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ‏ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، ‏مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا وعمرو ممدوح، المدير ‏الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، إخصائي تأهيل، ‏والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت إداريًّا. ‏

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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