شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك في دوري كرة الماء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 7-6، في المباراة التي جمعت الفريقين، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة بنادي هليوبوليس، وقدم الأهلي عرضًا جيدًا على مدى شوطي اللقاء.
ويلتقي الأهلي مع الصيد يوم السبت المقبل بمقر النادي بالجزيرة، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء.
ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، إخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت إداريًّا.
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