شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يشارك بوجبا في إعلان ترويجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني مهاجم برشلونة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والإنجليزي جايدون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند ومهاجمة فولفسبورج شانيس فان دي ساندن في إعلان ترويجي لبيبسي راعي مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم أن بوجبا لم يصل لدور الـ16 في المسابقة. وظهر بوجبا ببدلة بنفسجية فيما فضل ميسي وسانشو ملابس أكثر راحة وتساءل المشجعون:«ماذا يفعل بوجبا في إعلان دوري أبطال أوروبا ؟». وعلق سانشو على التصوير الذي شمل مهارات بالكرة والدخول والخروج من بوستر للاعب في غرفة تلميذ:«أحببت جدا جلسة التصوير ومتشوق لمشاهدتكم العرض، لن يخيبكم قطعا»، ويشارك ميسي عادة في الإعلان الترويجي للماركة وكان العام الماضي مع محمد صلاح نجم ليفربول ورحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي.