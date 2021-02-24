شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتحول من «العض» إلى «القرص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد حالياً وبرشلونة وليفربول سابقاً، الجدل مجدداً بعد قيامه بـ«قرص» ساق الألماني أنتونيو روديجر مدافع تشيلسي أثناء التحام بينهما في مباراة فوز تشيلسي على الأتلتي بهدف جيرو. ولم يشاهد الحكم ما فعله سواريز لكن الكاميرات رصدت تصرفه غير الرياضي ثم عاتب روديجر خصمه ورد عليه سواريز بدفعه والابتسام قبل تفريقهما من قبل الحكم، ومازح محللو «سكاي سبورتس» المدافع الألماني وقالوا إنه كان محظوظاً لأن سواريز لم يعضه، وقال لاعب وسط تشيلسي السابق جو كول:«عندما تربي أطفالك ويتحولون من العض إلى القرص تعرف أنك أحرزت تقدماً». وعلق فيرديناند مدافع اليونايتد السابق:«سواريز جداً، ممتع هل الكلمة مناسبة؟ الحكم لم يكن ليلاحظ ما حصل إطلاقا، هو ينظر لوجوه اللاعبين لكن الضرر حصل تحت، إنه شجار شوارع». ولم يعلم إن كان يويفا سينظر في حادثة القرص أو يتخذ إجراء بحق المهاجم الأوروجوياني.