شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إيقاف مستحقات محمود سعد.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إيقاف مستحقات محمود سعد المدير ألفنى لاتحاد الكرة السابق والذى تم أنهاء عمله أمس بقرار من اللجنة الثلاثية والبحث عن مدير فنى جديد وذلك لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بلجنة الانضباط فى الأزمات التى شهدها منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين فى تصفيات شمال افريقيا بتونس والتى خرج منها ألفريق بسبب وجود اكثر من 19 حالة كورونا.









استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على إسناد مسئولية الإدارة ألفنية باتحاد الكرة إلى حاتم سرور موظف الجبلاية لتولى الإدارة بعد إقالة محمود سعد المدير ألفنى لاتحاد الكرة من قبل رئيس اللجنة الثلاثية ، لحين البحث عن مدير فنى جديد.

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير ألفنى للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال ألفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة ألفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بإدارة الاتحاد