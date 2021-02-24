شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلى يروى نصيحة جوزيه التى فتحت له باب المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أسامة حسنى مهاجم الأهلي السابق كواليس نصحية الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى له قبل مباراة الزمالك الشهيرة فى نهائى كأس مصر عام 2007.

وأكد أسامة حسنى، فى تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه شارك في نهائي كأس مصر عام 2007 بديلاً للأنجولي فلافيو مهاجم الفريق الأسبق بتعليمات من مانويل جوزيه.

وقال حسني إنه يحمل ذكريات سعيدة أمام فريق الزمالك بعدما سجل ثنائية تاريخية في نهائي الكأس قادت الأهلي للتتويج باللقب الغالي.

وتابع حسني : شاركت في هذه المباراة بدلاً من فلافيو ونجحت في تعديل النتيجة في الوقت القاتل، وكانت المباراة بها العديد من الفرص الضائعة من الفريقين.

وتابع: مانويل جوزيه قال لي نصحية من 4 كلمات تقريباً لم أنساها وهي :"ركز في فرصة أو اثنين"، وشدد على أن جوزيه قال له وقت نزوله: لو ركزت في فرصة أو اثنين ستُسجل وستون سبب فوزنا بالكأس مع باقي زملائك لأن الملعب كان مفتوح في هذه المباراة.

وأشار أسامة حسني إلى أنه استغل فعلاً فرصتين خلال المباراة وسجل منهما هدفين قادا الأهلي للفو بالكأس رغم أنه كان قد أهدر فرصة سهلة من أبوتريكة قبل تسجيل الهدفين مباشرة.