شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : بعض لاعبي الزمالك مقصرين وباتشيكو لا يسيطر بالشكل الكافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يري محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن هناك بعض اللاعبين المقصرين في صفوف الفريق الأبيض بالفترة الأخيرة، وبعض اللاعبين أعتقدوا أنهم أكبر من النادي وهذا غير صحيح مطلقا.

قال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أنه يخشى ندم الزمالك على ضياع نقطتين أمام توينجيت، في التعادل الثاني على التولي بدور المجموعات الأفريقي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الوقت مازال أمام الأبيض لتصدر المجموعة.

وأكد محمد صلاح موجها حديثه للاعبي الزمالك ضرورة أن يتذكر جميع اللاعبين خير النادي عليهم، ولا يوجد لاعب أكبر من النادي أو الجهاز الفني، وأضاف أنه شعر بوجود بعض الدلع والتقصير وغياب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر من جانب بعض اللاعبين.

اختتم محمد صلاح تصريحاته، مؤكدا أنه يشعر بعدم سيطرة جهاز الزمالك بقيادة باتشيكو على اللاعبين بالشكل الكافي، داخل الملعب مطالبا بعض اللاعبين بضرورة العودة للطريق الصحيح والالتزام التام داخل النادي.

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي، للمباراة الثانية على التوالي بدوري الأبطال الأفريقي، أمام تونجيت السنغالي، ليحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة، بالتقاسم مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق بعد خوض جولتين بينما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 4 نقاط ويحتل تونجيت المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.