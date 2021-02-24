شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الهزيمة من سيمبا زادت الضغوط علي الأهلي في مباراتي فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين قدموا ما في وسعهم بالنسبة لظروف مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي واجه منافس قوي على المستوى الفني وعلى ملعبه ووسط جماهيره بالإضافة إلى أجواء الطقس والرطوبة أثناء المباراة وشدد عبد الحفيظ على أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة الهزيمة أمام سيمبا في دوري المجموعات للتركيز فيما هو قادم من منافسات في الدوري الممتاز.

وأوضح : الهزيمة أمام سيمبا زادت من صعوبة مواجهتي فيتا كلوب ذهابا وإيابا بدوري أبطال إفريقيا ولكي يركز الجميع في المباراتين علينا أن نكون جاهزين أمام طلائع الجيش فى الدوري وغلق ملف أفريقيا نهائيا لما بعد مواجهة الطلائع.

‎وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‎ويستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل