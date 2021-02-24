شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يكشف سر اللعب بثلاثي وسط الأهلي أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أن ناديه صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال إفريقيا وخسرها الأحمر بهدف وحيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي :" فريق سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام الاعلي ولكننا كما نستحق نتيجة غير الهزيمة"، واستكمل :" أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول من فرصة لبواليا وقبلها كهربا بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني".

وأضاف موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي : "سوء الحظ في عدم تسجيل أي من الفرص حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء "، وأوضح : كان من الطبيعي بسبب حالة الطقس ودراسة طريقة لعب سيمبا جيدا أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية.

وأكد موسيماني أن الأهلي خاض مجرد مباراتين من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ولا تزال هناك مباريات مهمة عليه أن ينظر إلى الفوز فيها واتم موسيماني حديثه بأنه سيعمل حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المحلية المقبلة أمام طلائع الجيش وتجهيز اللاعبين بعد رحلة تنزانيا الشاقة بدنيا وذهنيا قبل أن يعود لضغوط أكبر بالتفكير في مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا ‎.

وعادت بعثة الأهلي من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‎ويستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأحد المقبل