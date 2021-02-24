كل ما تريد معرفته عن مواجهة أسوان وسوهاج بدور الـ32 لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ففى الثانية والنصف ظهراً يستضيف أسوان نظيره سوهاج على استاد كلية الشرطة بالعباسية فى مواجهة صعبة للفريقين فى ظل الندية والإثارة المعروفة عن مواجهات كأس مصر.

ماذا فعل أسوان في آخر ظهور بالدوري؟

شهد آخر ظهور لزهرة الجنوب ببطولة الدورى فوزاً غالياً على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن للمسابقة.

ترتيب أسوان بجدول الدورى

يحتل أسوان المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

علاء عبد العال يطالب لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة وجهاز سوهاج يبحث عن المفاجأة

طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لخطف تذكرة التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، في المقابل يسعى الجهاز الفني لسوهاج لمواصلة مفاجأت المظاليم ببطولة الكأس بعدما نجح بتروجت في الإطاحة بالمقاولون ونجح كوكا كولا في الإطاحة بالإنتاج الحربى.

التشكيل المتوقع لأسوان أمام سوهاج

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام سوهاج مكون من :" عمر رضوان، أحمد سالم صافي، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، عبد العزيز موسى، عمر الحلواني، أحمد خالد، محمد اسامه، أحمد الصغيري، سولمان منساه، عمر الداحي".

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ولم تلعب بطولة كأس مصر في الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وتوقفت في موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.