شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة بعد العودة من تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، وحرص المدير الفنى للفريق على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد العودة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة.

‎وعادت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف، ويستانف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة في الثانية بعد ظهر الجمعة.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، أن الفريق قادر على حسم الصعود عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال المباريات المقبلة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يزال أمامنا 4 مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة".

وأكد أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تتأثر بهدف أو فرصة.

وأشار موسيماني إلى أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل احترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام "كاف" قرر ذلك، لكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.