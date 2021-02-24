شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يتنفس الصعداء فى الزمالك بعد تعادل الترجى والمولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، الصعداء بعد تعادل فريقى الترجى ومولودية الجزائر بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقي، حيث جاء التعادل في صالح الأبيض، الذى تعادل في الجولة نفسها مع تونجيت السنغالي على أرضه.

ولم ينجح الزمالك فى فك العقدة السنغالية فى مواجهات الفرق المصرية، حيث تعادل الأبيض مع نظيره تونجيث السنغالى سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد لات ديور فى السنغال، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجى والمولودية منح الزمالك فرصة العودة للمنافسة على صدارة المجموعة بقوة، بعدما أصبح الفارق بينه وبين بطل تونس نقطتين، قبل القمة المرتقبة بين الناديين، يوم 6 مارس المقبل، بالجولة الثالثة بإستاد رادس بالعاصمة التونسية.

وبعد انتهاء مواجهات الجولة الثانية أصبح الترجى متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على حساب تونجيت في الجولة الأولى قبل تعادل أمس ضد مولودية الجزائر.

بينما ارتقى مولودية الجزائر إلى المركز الثاني بعد تعادله الإيجابي مع الترجى ليصعد بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالثة بواقع نقطتين لكليهما بعد تعادلهما في الجولتين الأولي والثانية.

فيما يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة فريق تونجيت السنغالي بنقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع الزمالك.

ويستأنف فريق الزمالك، تدريباته غدا الخميس، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 24 ساعة عقب العودة من السنغال، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة، انتظارا لخوض الغريم التقليدي النادي الأهلي لمبارياته المؤجلة.