أشيموبنج: الزمالك خدعني.. لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، إن تعرض للخداع من قبل مسئولي القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لم يعط نادر السيد أذون كتابية لتمثيله و ليس لديه علم بما يفعله.

وانضم أشيمبونج إلى الزمالك عام 2017 في صفقة مدتها أربع سنوات، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرًا ، قائلاً إن الزمالك لم يدفع له أجره.

وخلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، قال اللاعب الغاني: " كنت سعيدًا جدًا بالانضمام إلى الزمالك، إذا كانت لديك فرصة للعب هناك، فأنت لاعب كبير".

وأضاف: "لكن لا يمكنهم معاملة الناس مثل الحيوانات، نحن بشر وجئنا إلى هنا للعمل".

وتابع: "عندما انتقلت إلى بتروجيت على سبيل الإعارة فى عام 2018، تم خداعي بالتوقيع على وثيقة تنص على أنني تنازلت عن كامل عقدي مع الزمالك وليس عن راتبي فقط".

وأردف: "بجرة قلم ، تخليت عن غير قصد عن أكثر من مليون دولار، لا أحد سيفعل ذلك، الشيء الوحيد الذي وقعت عليه (عن علم) هو أن بتروجت سيدفع لي نصف الموسم الذي كنت سألعبه".

وواصل أشيمبونج حديثه: " سيضعونك في مواقف من شأنها أن تجبرك على إلغاء العقد.. لكن لأنني أعرف ما أفعله ، لم أقل شيئًا".

تقول BBC: "في وقت لاحق، انضم أشيمبونج إلى نادٍ في قطر ولكن بعد أن أصر الزمالك على تنازل اللاعب الغاني عن ادعاءاته ضد النادي قبل أن يزوده بالأوراق المطلوبة من قبل الفيفا للموافقة على انتقاله".

وتضيف: "مع إغلاق العديد من العروض أمامه وتواجده على رأس أسرة مكونة من أربعة أفراد (بما في ذلك طفل يبلغ من العمر شهرين)، اضطر أشيمبونج التوقيع على وثيقة أخرى مثيرة للجدل سُميت بـ(اتفاقية التسوية)".

يقول أشيمبونج: "أقريت بأنني تلقيت كل أموالي وممتلكاتي المالية، ويضيف: "بدون ذلك ، لم يكن ليرسلوا المستندات أبدًا".

وعاد ليكمل: "إذا لم أوقع ، فكيف سأطعم عائلتي؟ من المخجل جدًا أنك لا تستطيع توفير المال. عندما كنت في الزمالك ، أنفقت كل أموالي التي أدخرتها - لأنهم لم يعطوني مال.".

قبل شهرين ، قضت المحكمة الرياضية (كاس) بأن "اتفاقية التسوية" التي وقع عليها أشيمبونج غير صالحة لأنها تمت في "ظروف صعبة" وقضت بتغريم الزمالك 1.1 مليون دولار.

وقال فيرمير لبي بي سي سبورت: "الحصول على مثل هذا الاتفاق لاغيا وباطلا".

وعن أزمته مع نادر السيد، قال: "لم أقابل السيد منذ 2018 ، فأين أعطيته إذن بتمثيلي، ليس لدي أدنى فكرة عما يفعله نادر السيد والزمالك".

وأكد اللاعب الغاني: "لم أوقع على أي من الوثائق الثلاث التي قدمها إلى فيفا كدليل من الزمالك والتي تدعي أنني أعطيته إذن الكتابي لتمثيلي".

وتواصلت BBC مع نادر السيد، الذي علق قائلا: "أشيمبونج وكيلي منذ 2016 وحتى الآن وجميع الاتفاقيات والتفويضات رسمية وموثقة".

ومن المقرر أن تناقش لجنة الانضباط في الفيفا القضية يوم الخميس المقبل، مع مناقشة العقوبات المحتملة للنادي في حال قرر عدم الامتثال للحكم.

جدير بالذكر أن المادة 15 من لائحة الانضباط تنص على أنه "يتم إعلان حظر نقل النادي حتى يتم دفع المبلغ الكامل المستحق، كما يجوز أيضًا خصم النقاط أو الترحيل إلى درجة أقل".