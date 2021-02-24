صحف تنزانيا تستعرض خسارة الأهلي من سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تناولت الصحف التنزانية نتيجة مباراة سيمبا والأهلي بعد فوز بطل تنزانيا بهدف دون رد في لقاء أقيم أمس الثلاثاء ضمن حسابات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية.

فريق سيمبا واصل نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه العلامة الكاملة من أول جولتين عن طريق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد ثم بنفس النتيجة على حساب الأهلي.

حسابات المجموعة الأولى اختلفت خاصة بعد خروج فيتا كلوب بفوز عريض من السودان على حساب المريخ بنتيجة (4-1)، ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي: سيمبا (6 نقاط) - الأهلي وفيتا (3 نقاط) - المريخ (دون نقاط).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة ضد فيتا كلوب بالقاهرة، بينما يلعب سيمبا المتصدر أمام المتذيل المريخ.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تعليقات الصحف التنزانية بعد فوز سيمبا على الأهلي:

- "تفوق جديد"

سلطت صحيفة "dailynews"، الضوء على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا، قائلة إن بطل أفريقيا فشل للمرة الثالثة في الفوز على سيمبا بملعبه.

وأضافت الصحيفة، أن المواجهة الثالثة جاءت لصالح سيمبا بعد مباراة 1984 والتي انتهت بهدفين مقابل هدف ثم مواجهة 2019 بدور المجموعات والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

الصحيفة أشارت إلى أن سيمبا أصبح لديه الفرصة في الوصول للدور المقبلة خاصة عندما يقابل المريخ مرتين في إطار الجولة الثالثة والرابعة من حسابات دور المجموعات.

- "الأسود تهزم الأهلي"

وصفت صحيفة "mwananchi" فريق سيمبا بـ"الأسود" بعد تمكنهم من الفوز على بطل أفريقيا الأهلي بهدف دون رد ليواصل بطل تنزانيا سلسلة انتصاراته في المجموعة.

وأضافت الصحيفة، أن فريق سيمبا استغل نقطة ضعف الأهلي من خلال اللعب في فترة النهار وهو ما أثر على عملاق أفريقيا من حيث العامل البدني.

وأشارت الصحيفة التنزانية، إلى أن سيمبا أصبح قريبًا من حجز البطاقة الأولى لدور الثمانية في حال استغلال وضع المريخ والذي تلقت شباكه سبعة أهداف في مباراتين.

- "سقوط بطل أفريقيا"

صحيفة "ippmedia" أشادت بفريق سيمبا والذي تمكن من استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على بطل أفريقيا الأهلي والذي تلقى أول خسارة له في البطولة والثانية في عهد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأفادت الصحيفة التنزانية، أن سيمبا استطاع تحقيق الهدف من خلال الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل مواصلة الحلم القاري وهو تخطي مرحلة المجموعات.

ووجهت الصحيفة رسالة للاعبي سيمبا بأنهم يمتلكوا القدرة على الصعود للدور الثمانية والحصول على مركز الصدارة خاصة بعد الفوز على الأهلي والذي يعتبر المرشح الأول للوصول لدور الثمانية.

وأضافت الصحيفة، أن فريق سيمبا عليه استغلال مباراة المريخ إلى جانب سقوط الأهلي أو فيتا كلوب خاصة أن الفريقين سيلعبان في الجولة المقبلة وهيّ الثالثة والرابعة.