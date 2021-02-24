محمد صلاح عن تعادل الزمالك: "مش كل مرة تسلم الجرة.. فيه دلع وأنانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اتهم محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، بعض لاعبي الفريق الأبيض بالتقصير، مضيفًا أن البعض ظن أنه أكبر من النادي.

وحل الزمالك ضيفًا على توينجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا، وتعادل الفريق الأبيض سلبيًا ليجمع نقطتين حتى الآن.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال صلاح: "أخشى أن يندم الزمالك على ضياع النقطتين أمام توينجيت، لكن مازال أمامنا وقت لتصدر المجموعة".

ووجه صلاح رسالة إلى لاعبي الزمالك قائلا: "لا تنسوا خير النادي عليكم، لستم أكبر من النادي ولا الجهاز الفني".

وأضاف: "هناك بعض الدلع والتقصير وعدم الالتزام بتعلميات الجهاز الفني بقيادة جيمي باتشيكو داخل الملعب".

وواصل: "أشعر أن الجهاز الفني ليس مسيطرا على اللاعبين بالشكل الكافي داخل الملعب، (مش كل مرة تسلم الجرة)، على بعض اللاعبين العودة لرشدهم".

جدير بالذكر أن الزمالك يتقاسم المركز الثاني بجدول المجموعة الرابعة مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يتصدر الترجي التونسي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.