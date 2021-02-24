موسيماني يرد.. لماذا واجه سيمبا بـ"ثلاثي" في وسط الملعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أسباب الدفع بثلاثة لاعبين في خط الوسط أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، وخسر بهدف دون رد ليفقد صدارة المجموعة الأولى.

ودفع موسيماني بثلاثي الوسط أكرم توفيق، حمدي فتحي، أليو ديانج في تشكيل المباراة، بينما تواجد كل من محمود عبدالمنعم "كهربا"، والتر بواليا وجونيو أجايي في خط الهجوم.

وخلال تصريحات للمركز الإعلامي بالأهلي، قال موسيماني: "درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة".

وأضاف: "الأهلي صادفه سوء حظ كبير أمام سيمبا التنزاني الذي قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكننا كنا نستحق نتيجة أخري غير الهزيمة".

وتابع: "أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول منها فرصة لبواليا وقبلها كهربا، بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني".

وواصل: "سوء الحظ وعدم تسجيل أي من الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء".

‎وعادت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي، من تنزانيا، ويستعد الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش مساء الأحد المقبل في الدوري الممتاز.