عبد الحفيظ: مواجهتي فيتا كلوب أصبحا أكثر صعوبة.. ونركز على الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الهزيمة التي تلقاها فريقه على يد سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا تسببت في زيادة صعوبة مواجهتي فيتا كلوب الكونغولي المقبلتين.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن تركيز الفريق منصب حاليًا على مواجهة طلائع الجيش في دوري We المصري.

وقال عبد الحفيظ: "اللاعبون قدموا ما في وسعهم خلال لقاء سيمبا، واجهنا منافس قوي على المستوى الفني في ملعبه ووسط جماهيره إلى جانب أجواء الطقس الصعبة والرطوبة العالية".

وأكمل: "الهزيمة زادت من صعوبة مواجهتي الأهلي ضد فيتا كلوب في اللقائين القادمين، ولكن لكي نستطيع التركيز المباراتين فعلنا بالجاهزية أولًا لطلائع الجيش".

واختتم: "الملف الأفريقي مغلق تمامًا حاليًا لحين الانتهاء من لقاء الطلائع ومن ثم نفكر في فيتا كلوب من جديد".

وسيلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.