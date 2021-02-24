ماني يشيد بفيرمينو: يستحق الدعم أكثر مني وصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنى السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، على زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مؤكدًا أنه يستحق الدعم أكثر منه ومن المصري محمد صلاح.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال ماني: "الجماهير دائمًا ترى تسجيل الأهداف فقط، لكن دون بوبي لا أراني أنا أو محمد صلاح نسجل الأهداف التي سجلناها".

وأضاف اللاعب السنغالي: "إنه يستحق المزيد من التقدير أكثر مني ومن صلاح بكل تأكيد".

وتابع: "بوبي يجعل كل شيء سهلا بالنسبة لنا، البرازيل محظوظة بوجود فيرمينو لديها. قلت له في وقت سابق عليك تغيير جنسيتك واللعب للسنغال، بالنسبة لي أنا أحبه كثيرا، أعتقد أنه زميلي المفضل في الفريق".

ويعاني ليفربول خلال الفترة الأخيرة من تراجع النتائج على المستوى المحلي، فحامل لقب بريميرليج ابتعد عن المنافسة على البطولة خلال الأسابيع الماضية، بعدما احتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة وبفارق 19 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.