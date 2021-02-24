بالمواعيد والقنوات.. صدامات أوروبية وأفريقية في مباريات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الهامة في مصر ومسابقتي دوري أبطال أفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى لقاءات أخرى في الدوري الأوروبي والدوري الإسباني.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس مصر

02:30م - أسوان وسوهاج - أون تايم سبورتس 1

دوري أبطال أفريقيا

03:00م - الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي - بي إن سبورتس 7

دوري أبطال أوروبا

10:00م - أتلانتا الإيطالي وريال مدريد الإسباني - بي إن سبورتس 1

10:00م - بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي - بي إن سبورتس 2

الدوري الأوروبي

07:00م - توتنهام الإنجليزي وفولفسبرجر النمساوي - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

10:00م - برشلونة وإلتشي - بي إن سبورتس 3