الامارات | رئيس دولة يستأجر طائرة ليونيل ميسي لأيام مقابل 160 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة يستأجر طائرة ليونيل ميسي لأيام مقابل 160 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن رئيس الأرجنتين، ألبيرتو فيرنانديز اضطر لاستئجار طائرة نجم الكرة الأرجنتينية وقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، وذلك لاستخدامها في زيارة إلى المكسيك. وكان ألبيرتو فيرنانديز قد تلقى دعوة من الرئيس المكسيكي أندريس لوبرادور وذلك بمناسبة احتفالات المكسيك بذكرى استقلالها الـ200.

وقالت الصحيفة إن الرئاسة الأرجنتينية استأجرت الطائرة مقابل 160 ألف دولار لأربعة أيام فقط، وهو رقم كبير جدا لفترة قصيرة. وكان ميسي قد اشترى الطائرة من الولايات المتحدة الاميركية في العام 2018، مقابل 15 مليون دولار، وظل يستخدمها خلال رحلاته الطويلة والعائلية، بينما تقود شركة خاصة بتأجيرها خلال الأوقات الغير مستخدمة من قبل النجم الأرجنتيني.

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