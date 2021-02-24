شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رباعي طلائع الجيش أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش خدمات الرباعي ناصر منسي وعمرو جمال وخالد سطوحي وعمرو السيسي، في مباراة الأهلي المقبلة.
يأتي ذلك بعد انتهاء إيقافهم نتيجة حصولهم على الإنذار الثالث في مواجهة سموحة بالدوري، وهو ما أبعدهم عن مباراة القناة في مسابقة كأس مصر، والتي فاز بها طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويستعد طلائع الجيش لخوض مباراة الأهلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة كأس مصر.
يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 7 لقاءات، أحرز لاعبوه 12هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.
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