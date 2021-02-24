شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رباعي طلائع الجيش أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش خدمات الرباعي ناصر منسي وعمرو جمال وخالد سطوحي وعمرو السيسي، في مباراة الأهلي المقبلة.

يأتي ذلك بعد انتهاء إيقافهم نتيجة حصولهم على الإنذار الثالث في مواجهة سموحة بالدوري، وهو ما أبعدهم عن مباراة القناة في مسابقة كأس مصر، والتي فاز بها طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد طلائع الجيش لخوض مباراة الأهلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة كأس مصر.

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 7 لقاءات، أحرز لاعبوه 12هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.