شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد × تشيلسي: مقصية «جيرو» تنصر البلوز على عقم أصحاب الأرض الهجومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 1-0 على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد هيمنة واضحة من جانب الضيوف الذين سددوا 5 مرات (2 على المرمى) مقابل تسديدة يتيمة من أصحاب الأرض (0 على المرمى)، وصنع الفريق الإنجليزي 4 فرص تهديفية مقابل فرصة تهديفية واحدة فقط من جانب أتلتيكو مدريد.

وتحسن مردود أصحاب الأرض الهجومي في الشوط الثاني مع ارتفاع عدد تسديداتهم إلى 5، لكن الضيوف كانوا أخطر بتسديد 6 كرات، 3 منهم على المرمى (أصحاب الأرض لم يسددوا كرة واحدة على المرمى خلال ال90 دقيقة)، ونجحوا في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 23 من زمن النصف الثاني من المباراة.

رجل المباراة:

المدافع الإسباني وقائد تشيلسي، سيزار أزبليكويتا، حصل على أعلى تقييم من موقع sofascore بعد مردود رائع، فكان أكثر من لمس الكرة في الملعب (117)، وأكثر من صنع فرص في المباراة (2: مناصفة مع زميله مايسون ماونت ومع لويس سواريز)، وربح جميع الإلتحامات الهوائية بنسبة 100% نجاح (6 من 6).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- تسديدة واحدة في الشوط الأول من مباراة بدوري الأبطال هو اسوأ سجل تسديدات لأتلتيكو مدريد في المسابقة منذ مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2016/2017 (تسديدة واحدة ايضًا في الشوط الأول).

- فقط ثلاث لاعبين هم من سجلوا في المسابقات الأوروبية أكثر من أوليفييه جيرو (17) منذ بداية موسم 2018/2019.. ليفاندوفسكي (27)، ميسي (19) وهالاند (18).

- أوليفييه جيرو، البالغ من العمر 34 عامًا و146 يومًا، هو أكبر لاعب يسجل في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، والأكبر عمرًا الذي يقوم بذلك لفريق إنجليزي منذ رايان جيجز (37) في أبريل 2011 مع مانشستر يونايتد ضد شالكه.

- المهاجم الفرنسي هو ثالث لاعب فقط يتمكن من تسجيل هدف خارج القواعد ضد أتلتيكو مدريد في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا خلال أخر 14 مباراة لُعبت على ملعب النادي المدريدي (بعد كاكا في عام 2014 وإيسكو في عام 2017).

- جيرو هو اول لاعب في تشيلسي يسجل 6 اهداف أو اكثر في نسخة دوري ابطال اوروبا منذ ديديه دروجبا في 2011/2012

- لا يوجد حارس مرمى حافظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر من إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي (5).

- أصبح توماس توخيل هو ثالث مدرب من تشيلسي يفوز بمباراته الأولى مع الفريق في دوري الأبطال، والتي تصادف أن تكون في أدوار خروج المغلوب بالمسابقة، بعد روبرتو دي ماتيو وجوس هيدنيك.

- تشيلسي تلقوا هدفين فقط في أول 8 مباريات بمختلف البطولات تحت قيادة توماس توخيل، في تاريخ النادي، المدرب الوحيد الذي استقبل معه الفريق عدد أقل بعد هذا العدد من المباريات هو جوزيه مورينيو (1).

- هذه هي المرة الرابعة عشرة التي يفوز فيها تشيلسي في ذهاب دور إقصائي أوروبي خارج أرضه؛ البلوز تأهل في كل من المناسبات الـ13 السابقة.

- أتلتيكو مدريد خسر مباراته الإقصائية الأولى على أرضه في دوري الأبطال تحت قيادة دييجو سيميوني.

- متصدر الدوري الإسباني فشل في التسديد على مرمى المنافس في مباراة على أرضه في دوري الأبطال لأول مرة في هذا القرن.