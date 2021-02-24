شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو × بايرن ميونخ: حامل اللقب يستعرض في روما و«ليفاندوفسكي» يتخطى «راؤول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع بايرن ميونخ – حامل لقب المسابقة – قدمًا في الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021، وذلك بعد تحقيقه فوز كبير خارج قواعده في العاصمة الإيطالية روما بنتيجة 4-1 على لاتسيو، في ذهاب دور ال16 للمسابقة

وأنهى الضيوف المباراة عمليًا من شوطها الأول الذي انتهى بنتيجة 3-0 بعد أهداف من روبرت ليفاندوفسكي، جمال موسيالا وليروي ساني.

وعزز الضيوف سجلهم مع بداية الشوط الثاني بعد دقيقتين فقط عن طريق هدف عكسي من المدافع فرانشيسكو أتشيربي.

وسجل الأرجنتيني خواكين كوريا هدفًا شرفيًا لأصحاب الأرض الذين حاولوا بشكل مضني تقليل الفارق التهديفي، دون نجاح مع تألق قائد الضيوف، مانويل نوير، الذي تصدى لـ 6 من أصل 7 تسديدات وجهها أصحاب الأرض على مرمى بايرن ميونخ.

رجل المباراة:

روبرت ليفاندوفسكي قدم مباراة كبيرة، فسجل الهدف الإفتتاحي، وكان أكثر من سدد على المرمى في المباراة (3)، ونجح في المراوغة في 3 مناسبات، وخاض 13 إلتحامًا أرضيًا وهوائيًا (ربح 7)

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف روبرت ليفاندوفسكي الأول ضد لاتسيو جعله الأن الهداف التاريخي الثالث لـ دوري أبطال أوروبا (72 هدفًا) متجاوزًا الأسطورة الإسباني راؤول جونزاليس (71).

- بعمر 17 عامًا و363 يومًا، أصبح جمال موسيالا أصغر لاعب إنجليزي على الإطلاق يسجل في دوري أبطال أوروبا، وهو أصغر لاعب يسجل هدف على الإطلاق لنادي ألماني في المسابقة.

- موسيالا هو ثاني أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية ل دوري أبطال أوروبا، بعد بويان (17 عامًا و217 يومًا)، الذي سجل هدفًا مع برشلونة ضد شالكه في ربع نهائي 2007/2008.

- لاتسيو استقبلوا ثلاث أهداف خلال الشوط الأول من مباراة على ملعبهم في دوري الأبطال للمرة الأولى على الإطلاق.

- من أهداف ليروي ساني ال10 في دوري الأبطال سُجلت في الأدوار الإقصائية من المسابقة

- سجل خواكين كوريا أهدافًا في دوري أبطال أوروبا لصالح لاتسيو هذا الموسم (ثلاثة) أكثر مما سجله في موسميه السابقين في المنافسة مع إشبيلية (هدفان).

- بايرن ميونخ لم يخسر في 18 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا (ربح 17 تعادل 1)، ليقترب من أطول سلسلة له في البطولة (19 بين مارس 2001 وأبريل 2002).

- هانز فليك – مدرب البايرن- لم يخسر الآن في جميع مبارياته الـ15 كمدرب في دوري الأبطال (ربح 14 وتعادل 1)، ثاني أطول سلسلة لا هزيمة لمدرب منذ مباراته الأولى في البطولة، بعد الهولندي لويس فان خال (19 مع أياكس).