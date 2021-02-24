شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواجه أتلانتا ولعنة الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود ريال مدريد إلى مسابقته المفضّلة، دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يحل ضيفاً على أتالانتا برجامو الإيطالي، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي، وهو مثقل بالإصابات.

ويواجه ريال عدداً كبيراً من الغيابات بسبب الإصابات التي تضرب البيت الملكي والتي تعقد مهمة زيدان منذ بداية عام 2021.

ويغيب عن لقاء أتلانتا الفرنسي كريم بنزيمة، والثثلاثي البرازيلي مارسليو، ورودريجو، وميليتاو،والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، والبلجيكي إيدن هازار، وداني كارفاخال، والقائد سيرخيو راموس.

من جهته، قال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا، إن فريقه لن يفقد شخصيته عندما يواجه ريال مدريد، مضيفاً أن أزمة الإصابات التي تضرب منافسه لن تحد من خطورة العملاق الإسباني.

ويشتهر أتلانتا الذي بلغ دور الثمانية في موسمه الأول في المسابقة العام الماضي، بالمجهود البدني الكبير للاعبيه وطريقة لعبه الهجومية، وأكد جاسبريني عزمه على عدم تغيير طريقة لعب الفريق كثيراً.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي «لن نفقد شخصيتنا أمام ريال مدريد والتي ساعدتنا على التأهل لدوري الأبطال، ومنافسة الكبار في إيطاليا، روح الفريق لن تتغير لكن يجب أن نتحلى بالحذر والتركيز. نرغب في منافسة أفضل الفرق في العالم».

وفي المباراة الثانية، يحل مانشستر سيتي ضيفاً على مونشنجلادباخ الألماني في بودابست بعد نتائجه الأخيرة الكاسحة في البطولات الإنجليزية، وعدم الخسارة في 17 مباراة على التوالي في كل المسابقات.

وأشاد ماركو روزه مدرب بروسيا مونشنجلادباخ بمنافسه مانشستر سيتي، وقال إنه سيواجه تقريباً أفضل فريق في العالم.

وقال روزه في مؤتمر صحفي «لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين. عندما تلعب كفريق في دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي، فإنك ستخرج فائزاً في كل الأحوال بمثل هذه المشاركة».

وعانى جلادباخ من سلسلة من النتائج السيئة، ومنها الخسارة 2-1 أمام ماينتس، يوم السبت الماضي، بعد أيام من إعلان روزه انتقاله إلى بروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري.

وتراجع جلادباخ إلى المركز الثامن في الدوري الألماني.