شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ التجهيز للسفر إلى تونس لمواجهة الترجى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ إدارة الزمالك في التجهيز لسفر الفريق إلى تونس من أجل مواجهة الترجى الرياضى، حيث تلقى نادى الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بموعد مواجهة الترجى فى دورى الأبطال، وحدد الاتحاد الأفريقى يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الزمالك والترجى التونسى بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وتناقش لجنة الكرة مع الجهاز الفني وإدارة النادى الموعد الذى سيتم السفر فيه إلى تونس لتفادى الأزمة التي حدثت في رحلة السنغال والوصول قبل اللقاء بوقت كاف.

واستقر جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب العودة من السنغال، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية يوم الخميس في إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة يوم 1 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال الفارس الأبيض يتصدرها برصيد 29 نقطة، بعد خوض 12 مباراة.

وتعود اليوم، بعثة فريق الزمالك، التي يتراسها اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء إلى القاهرة، بعد الانتهاء من خوض مواجهة تونجيث السنغالى التي جمعتهما في السادسة مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث استقلت بعثة الزمالك الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادى عقب انتهاء المباراة مباشرة من أجل العودة سريعًا إلى القاهرة.

وفضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، عودة الفريق عقب انتهاء مواجهة تونجيث إلى القاهرة مباشرة، من أجل استغلال الوقت ومنح اللاعبين فترة من الراحة بعد رحلة الذهاب الشاقة والتي شهدت أزمة بعدما رفضت الخطوط الجوية الموريتانية عبور طائرة الزمالك عبر مجالها الجوى لعدم وجود تصريح مسبق لدى شركة الطيران، الأمر الذى أدى لهبوط الطائرة في مطار الجزائر لعدة ساعات لحين الحصول على موافقة بالتوجه إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، وهو ما أدى لتأخر وصول البعثة عن موعدها نظرًا لطول مدة الرحلة، واضطر باتشيكو لإلغاء التدريب الأول قبل المباراة الذى كان مقرر له مساء الأحد، واكتفى بمران استشفائي، ومران ختامى يوم الاثنين على الملعب الذى احتضن المباراة.