شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى: العراقى لا يملك عروضا محلية.. وننتظر العودة للعب فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى البورسعيدى، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق البورسعيدى، من أجل تجديد تعاقده، مشددًا على أن المفاوضات عندما تكون مع وكيله تامر النحاس، تأخذ وقت أطول، قائلاً: "كريم متبقى فى عقده موسما ونصف، لكننا نريد أن يكون اللاعب مرتاح نفسيًا ونعلم أن رغبته هى البقاء فى المصرى، ونراعى حقوقه ورغبته فى الاحتراف خارجيًا"، مشددًا على أن اللاعب لم يتلق حتى هذه اللحظة أى عروض محلية، فيما تلقى عرضَا وحيدًا من البرتغال ولم يكن مُناسبًا ماديًا للنادى المصرى وتم رفضه.

وأضاف محمد الخولى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع شوبير"، المُذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم، أن على ماهر، المدير الفنى للفريق المصرى، طلب تأجيل جلسة التفاوض مع أحمد جمعة، لاعب الفريق البورسعيدى، لتجديد تعاقده، لبعد الانتهاء من مباراة المصرى المقبلة أمام سيراميكا، التى ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدورى الممتاز، حتى يضمن تركيز اللاعب فى تلك المواجهة، خاصة بعدما كان مُحددًا له جلسة بالأمس الثلاثاء، ولكن لم يستطع اللاعب ووكيل أعماله الحضور بسبب سوء أحوال الطقس، لذا فضلنا تأجيل جلسة التفاوض معه لبعد المباراة المقبلة.

وأشار نائب المصرى إلى أن حسن على، لاعب الفريق، يتبقى فى عقده 4 مواسم أخرى إلا أن هناك جلسة أيضًا ستعقد معه لتعديل عقده بقيمة مالية تُناسب ما يقدمه مع الفريق، فيما وجه الشكر لعلى ماهر على المجهود الذى يبذله مع الفريق المصرى، قائلاً: "على ماهر عقده معنا موسم ويجدد بنهاية الموسم، وهو مدرب كبير ويبذل مجهود غير طبيعى مع اللاعبين وأراه يعمل لمدة 12 ساعة فى اليوم".

وعن عودة المصرى للعب على استاد بورسعيد مرة أخرى، قال: "أزمة استاد بورسعيد مازالت قيد التنفيذ، لكن هناك حلول أخرى مثل عودة الفريق للعب على استاد المريخ أو بورفؤاد، ليس لدينا أى مانع فى هذا"، متابعًا: "الأمر أصبح شاقًا جدًا من جميع النواحى، سواء جماهيريًا فأنت نادى جماهيرى ومع ذلك بعيد عن الجماهير وفى معسكر دائم فى برج العرب، والأمر صعب جدًا معنويًا على اللاعبين وماليًا على النادى، واللاعبين اشتكوا أكثر من مرة بسبب هذه الظروف، ولكننا نتوسم خيرًا ونتمنى اتخاذ قرار فى الفترة المقبلة".