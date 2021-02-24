شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف أكثر اللاعبين مشاركة فى الدورى قبل التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى، تقريرا كشف عن أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الدورى بالموسم الحالى، قبل التوقف الحالى، حيث شارك الدراويش فى البطولة بـ29 لاعبًا بينما يوجد 11 لاعبًا لم يشاركوا حتى الآن، ويعد التونسى مروان الصحراوى هو أكثر اللاعبين مشاركة حتى فترة التوقف الدولي.

وجاءت أرقام المشاركات للاعبي الإسماعيلي فى مباريات الموسم الحالي كالتالي..

* التونسى مروان الصحراوى .. 12 مباراة بواقع 1066 دقيقة

* محمد عادل .. 12 مباراة بواقع 894 دقيقة سجل هدفًا

* محمد الشامى .. 12 مباراة بواقع 750 دقيقة سجل هدفًا وصنع هدفين

* محمود دونجا .. 11 مباراة بواقع 956 دقيقة

* التونسى فخر الدين بن يوسف .. 11 مباراة بواقع 735 سجل هدفين وصنع هدفًا

* الأنجولى آرى بابل .. 11 مباراة بواقع 696 دقيقة سجل هدفين وصنع هدفًا

* شكرى نجيب .. 11 مباراة بواقع 561 دقيقة سجل هدفين

* محمد صادق .. 10 مباريات بواقع 563 دقيقة سجل هدفين

* عماد حمدى .. 9 مباريات بواقع 406 دقيقة سجل هدفًا

* النامبيى بنسيون شيلونجو .. 9 مباريات بواقع 332 دقيقة صنع هدفين

* محمد صبحى .. 8 مباريات بواقع 720 دقيقة منى مرماه 11 هدفًا كلين شيت مواجهتين

* محمد بيومى .. 8 مباريات بواقع 593 دقيقة

* محمد هاشم .. 8 مباريات بواقع 526 دقيقة

* أحمد مدبولى .. 8 مباريات بواقع 390 دقيقة

* محمود البدرى .. 7 مباريات بواقع 583 دقيقة

* أحمد مصطفى .. 7 مباريات بواقع 256 دقيقة

* عمر الوحش .. 7 مباريات بواقع 162 دقيقة

* محمد عمار .. 6 مباريات بواقع 485 دقيقة

* أحمد كاستلو .. 6 مباريات بواقع 371 دقيقة

* الجزائرى رضوان شريفى .. 5 مباريات بواقع 450 دقيقة

* محمد فوزى .. 5 مباريات بواقع 450 دقيقة منى مرماه 7 أهداف وكلين شيت مواجهة واحدة

* محمد حسن .. 4 مباريات بواقع 193 دقيقة

* عبد الله جمعه .. 3 مباريات بواقع 179 دقيقة

* عبد الرحمن مجدى .. مباراتين بواقع 134 دقيقة سجل هدفًا

* نادر رمضان .. مباراتين بواقع 108 دقيقة

* مدحت فقوسه .. مباراتين بواقع 76 دقيقة

* حسين السيد .. مباراتين بواقع 95 دقيقة

* أحمد أيمن .. مباراة بواقع 57 دقيقة

* مصطفى فارس .. مباراة بواقع 45 دقيقة

* محمد مخلوف .. مباراة بواقع 33 دقيقة ” قبل الرحيل فى الميركاتو الشتوى ”

فيما لم يشارك حتى الآن مع الإسماعيلي فى مباريات الدوري، 11 لاعبا هم : "محمد مجدى وكمال السيد وباهر المحمدى ومصطفى الزنارى ومحمد ناصر ومحمد عبد الله مصيلحى وأحمد العش وإبراهيم أبو اليزيد ” قبل الرحيل فى الميركاتو الشتوى ” ومحمد الضرف وزياد طارق ووجيه عبد الحكيم قبل الرحيل فى الميركاتو الشتوى.

فى سياق آخر، تخطى محمد صادق، جناح وصانع ألعاب النادى الإسماعيلى، حاجز الـ 100 مباراة مع الفريق بعد انضمامه فى فترة الانتقالات الصيفية فى موسم 2017 قادما من نادى القناة، حيث خاض اللاعب 102 مباراة بواقع 6249 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع 11 هدفًا .

من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن ناديه قرر دفع الغرامة الموقعة ضده فى قضية إبراهيم حسن عن طريق إخطار اتحاد الكرة بخصمها من مستحقات الدارويش لدى اتحاد الكرة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أزمة إبراهيم حسن لن يستطيع اتحاد الكرة خصم 3 نقاط من رصيد الاسماعيلى بسببها لأن الأزمة انتهت فى الاتحاد الدولى برفض الطعن وأصبحت شأنا داخليا".