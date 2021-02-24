شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الأهلى يهزم الجيش الملكى بركلات الترجيح ويتوج بطلا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 فبراير 2006 توج النادى الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقى، بعد الفوز على الجيش الملكى المغربى، فى اللقاء الذى جمع المارد الأحمر بطل دورى أبطال أفريقيا، والفريق المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقى باستاد القاهرة الدولى، ليفوز الأحمر بركلات الجزاء بنتيجة 4/2، تحت القيادة الفنية للساحر البرتغالى مانويل جوزيه.

بدأت القصة بعد تتويج الأهلى بلقب دورى الأبطال عام 2005 بنتائج قياسية وبلا هزيمة، لكن كأس الأمم الأفريقية التى فازت بها مصر قبل أسبوعين من مباراة السوبر وضعت الفريق الأحمر فى ورطة، بعدما ضربت الإصابة الثلاثى الأساسى محمد شوقى، ومحمد بركات، ووائل جمعة ليغيبوا جميعاً عن لقاء الجيش الملكى المغربى فى السوبر الأفريقى.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادى محمد، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب، (هيثم الفزانى 83)، عماد متعب، فلافيو أمادو (وائل رياض 94 (أسامة حسنى 105).

فى الوقت الإضافى دخل وائل رياض بدلاً من فلافيو، لكن الحظ يواصل معاندته ليصاب شيتوس ويخرج ليدخل أسامة حسنى بدلاً منه، وأنقذ شادى محمد اللقب بإخراج كرة خطيرة لجواد أقدار من على خط المرمى، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى تصدى لكرة نور الدين بوبو، وعماد النحاس وأسامة حسنى وشادى محمد وإسلام الشاطر يسجلون للأهلي، ونجح الحضرى مرة أخرى فى التصدى لكرة محمد الفضلى ليحسم الأهلى اللقب الثانى له بركلات الترجيح هذه المرة.

وعلى مدار التاريخ نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.