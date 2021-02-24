شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بشير التابعى نجم دفاع الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ "45" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل بشير التابعي مدافع نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الاربعاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث ولد فى 24 فبراير عام 1976 بمحافظة دمياط ولعب بفريق دمياط، قبل أن يلتحق بنادى الزمالك ليبدأ فصلاً جديداً فى مسيرته الكروية.
بشير التابعى حمل شارة قائد دفاع نادى الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع ناديه فى الفوز بالعديد من البطولات، واحترف بشير فى نادى تشايكور ريزه سبور فى موسم 2004، واستمر معه حتى 2007.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية :"أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم وتابع: "أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم، وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهما يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".
وأكمل :"أولادي يوسف وعمر أهلاوية ويشجعون النادي الأهلي بقوة ولما الأهلي بيفوز على الزمالك بستخبي منهم".