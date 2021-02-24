شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك سيُعانى هجوميًا بعد رحيل مصطفى محمد.. وكنت أخشى خسارته أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الزمالك سيُعانى فى تجهيز مهاجم يقود خطوطه الأمامية خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل مصطفى محمد للإعارة إلى فريق جالطة سراى التركى، مشددًا على أن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، عليه تجهيز البدائل وهو ما حدث بالدفع بأسامة فيصل، فى مباراة الفريق الأبيض أمام تونجيث السنغالى، التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فى حين تصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 4 نقاط وجاء مولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد نقطتين، وأخيرًا تونجيث السنغالى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أضاف أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه "مع شوبير"، المُذاع عبر إذاعة أون سبورت أف إم، أن باتشيكو دفع بتشكيل هجومى بالأمس، على الرغم من مفاجأة الجميع بالدفع بمحمود جنش فى حراسة المرمى بدلاً من محمد أبو جبل، قائلاً: "لا أعلم سبب التغيرات التى قام بها باتشيكو خاصة بخروج أحمد فتوح الذى كان يقدم مستوى جيد خلال المباراة، والدفع بعبد الله جمعة، الذى كان لابد من تواجده ولكن ليس على حساب أحمد فتوح، كان لابد من زياد الشكل الهجومى للفريق، ولكن العذر الوحيد للزمالك أمام تونجيث هو سوء حالة أرضية الملعب فى السنغال، غير ذلك الزمالك لم يظهر فى حالته".

أشار شوبير إلى أن فريق تونجيث السنغالى فريق متواضع جدًا وكان على الزمالك أن يظهر الشراسة الهجومية أمامه طوال المباراة وليس فى الدقائق الأخيرة فقط، قائلاً: "هل الأهلى والزمالك ينتظرون حتى يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتى يخلصوا المباراة، ويحرزون الأهداف"، متابعًا:" الزمالك كان أداءه هايل أمام مولودية الجزائر وعلى الرغم من ذلك تعادل وخسر 4 نقاط من أصل 6 نقاط حتى الآن"، مستنكرًا: "لماذا لا يهاجم الأهلى والزمالك مثل سيمبا ومولودية الجزائر حتى يظهران بهذا الشكل ".

تابع: "شيء غريب جدًا نظل نتحدث عن فارق الإمكانيات والمليارات والصفقات فى الأهلى والزمالك والقيم التسويقية وفرقها مع لاعبى الفرق الإفريقية، كنت أتابع مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى وتخوفت أن تحدث هجمة مرتدة ويخرج الزمالك خاسرا من هذه المباراة بسبب الخوف من الهجوم".

اختتم كلامه قائلا: "مباراتان تونجيث السنغالى مع مولودية الجزائر فى الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات، سيكونان مهمين جدًا بالنسبة للزمالك فى هذه المجموعة".