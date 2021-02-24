شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمر رضوان مستقبل حراسة مرمى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على خطى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، يسير عمر رضوان حارس عرين أسوان، صانعاً مجده الشخصي خلال رحلته مع أبناء الجنوب في الدوري العام، حيث تصدر المشهد مؤخراً بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه، مؤكداً أحقيته في حراسة عرين منتخب مصر الأوليمبي في طوكيو، وطامحاً بالعودة إلى بيته السابق النادي الأهلي، على غرار ما فعله محمد الشناوي من قبل عندما تألق مع بتروجت ليعود إلى القلعة الحمراء ويثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي.

عمر رضوان شارك مع أسوان في الموسم الجاري في 10 مباريات بالدوري العام، نجح خلالهم في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، فيما استقبل مرماه 7 أهداف فقط.

ويقول عمر رضوان عن حلم العوده إلى القلعة الحمراء: حلم حياتى العودة للأهلى وحماية عرين الفريق الاول مثلما فعل محمد الشناوى الذى خرج لإثبات نفسه ثم عاد الحارس الاول للفراعنة".

ويضيف عمر رضوان :" أنا أحد أبناء الاهلى وبحلم أحقق هدفى وطموحى بأن أكون الحارس الاول للعرين الأحمر ومنتخب مصر ، لم يتواصل معى أحد من مسئولى الاهلى بعد تألقى مع أسوان ، وعقدى مع الجونة مستمر موسمين وطلبت من مسئولى الجونة الخروج عن طريق الاعارة بعد تعاقدهم مع أحمد عادل عبد المنعم لانى شعرت أنه ستكون هناك زحمة وأنا أرغب فى المشاركة بإستمرار".

وأكمل حارس أسوان :"أسير بصورة طيبة مع أسوان وهدفى تلقى استدعاء من منتخب مصر فى معسكر مارس المقبل ، وأشكر أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الذى تواصل معى وقت إصابتى بكورونا وهى لفتة جميلة منه".

وأردف عمر رضوان :"نحن جيل مميز فى حراسة المرمى فهناك محمود جاد ومحمد صبحى ومصطفى شوبير الذى تعد شهادتى فيه مجروحة فهو من صغره حارس كبير ومش محتاج حد يتكلم عليه ، وشوقى غريب قالنا محدش هيلعب فى الاوليمبياد إلا لو بيشارك بشكل أساسى وعشان كدا كلنا نقاتل لحجز مكان فى تشكيل المنتخب الاوليمبى ، ونشكر اتحاد الكرة على التراجع عن قرار الاستعانة بالحراس الاجانب فهو قرار صائب يمنحنا الفرصة للتألق وإفادة المنتخبات".

عمر رضوان (1)



عمر رضوان (2)



عمر رضوان (3)



عمر رضوان (4)



عمر رضوان (5)



عمر رضوان (6)



عمر رضوان (7)



عمر رضوان (8)



عمر رضوان (9)



عمر رضوان (10)



عمر رضوان (11)



عمر رضوان (12)



عمر رضوان (13)



عمر رضوان (14)



عمر رضوان (15)



عمر رضوان (16)



عمر رضوان (17)



عمر رضوان (18)



عمر رضوان (19)



عمر رضوان (20)