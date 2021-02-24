شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك اعتباريًا لعدم حضور الأبيض بسبب الأتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 24 فبراير 2020 أطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا صافرة نهاية المباراة التى لم تنطلق بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بسبب غياب لاعبى الفريق الأبيض عن استاد القاهرة بعد إعلان تعطل حافلتهم وسوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد المصرى، فى بيان على صفحته بموقع فيس بوك، "نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن، وقد تبين لنا أنه لا توجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة".

وفى استاد خالٍ من المشجعين ومن دون وجود لاعبي الزمالك، أطلق الحكم صافرة البداية بعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقى عمرو مصطفى، قبل أن يطلق بعد 20 دقيقة صافرة النهاية لعدم حضور الزمالك الى الملعب.

وانتظر حكم اللقاء لمدة 20 دقيقة، قبل أن ينهى المباراة بعد تأكيد انسحاب الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اعتبار النادى الأهلى فائزًا فى مباراة القمة وعبر بيان رسمى على حسابه على "فيس بوك" أكد الاتحاد اعتبار الأهلي فائزًا بالقمة (2-0)، وخصم 3 نقاط من الزمالك بخلاف خسارته نقاط المباراة في نهاية الموسم.

واستند الاتحاد المصرى فى قراره إلى المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات، والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقات؛ ليتم اعتماد انسحاب الزمالك وخسارته القمة أمام الأهلي.

وتوج الأهلى بطلا للدورى فى نهاية الموسم الماضى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين في تاريخه بينما نجح الزمالك في إنهاء الموسم بالمركز الثانى ليشارك في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بعد صراع شرس مع بيراميدز.