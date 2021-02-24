شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها غدا الخميس فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على استاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة للدورى العام.

ويحتل الإنتاج الحربى المرتبة السابعة عشرة بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير، وخاض الإنتاج الحربى 13 لقاء، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى ثلاث مباريات وخسر فى 8 مباريات وأحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعدما شارك في 11 لقاء، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات وأحز 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ومن المقرر أن يعلن حمادة صدقي قائمة الإنتاج الحربي عقب مران اليوم، على أن يدخل الفريق معسكر مغلق لحين موعد اللقاء، وعكف حمادة صدقي على دراسة فريق إنبي خلال الأيام الماضية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويسعى الإنتاج الحربي إلى تحقيق الفوز على إنبي وحصد النقاط الثلاث من أجل انتعاش فرص الفريق في الهروب من القاع، والخروج من كبوة النتائج السلبية التي يحققها الإنتاج الحربي في الفترة الماضية والتي كان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد، وقبلها كان قد ودع بطولة كأس مصر على يد فريق كوكاكولا.

فى سياق آخر أكد العميد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه ليس طرفاً في أزمة أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق مع نادي أسوان، وذلك بعدما تقدم مسئولو أسوان بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، ضد أحمد بوسكا بعد التوقيع لأسوان والإنتاج في يناير الماضي، وقال العميد مهدي في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب قام بسداد 200 ألف جنيه لأسوان ولذلك تم قيده بقائمة الإنتاج الحربي من قبل اتحاد الكرة.