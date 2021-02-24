شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لم يكن له شخصية أمام سيمبا والخسارة يتحملها موسيمانى وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى لم يكن لديه شخصية فى مباراته أمام سيمبا التنزانى، التى جمعتهما عصر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بهزيمة الأحمر بهدف دون رد، ليتراجع المارد الأحمر إلى المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تصدر سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط، فى حين يحتل فيتا كلوب المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وأخيرًا المريخ السودانى فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وأضاف شوبير، خلال تقديم برنامجه مع شوبير، المُذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، يتحمل نتيجة مباراة الأمس والخسارة دون غيره، مشددًا على أن المباراة شهدت العديد من "التأليف" من قبل المدرب بداية من الدفع بمحمود وحيد بدلاً من أيمن أشرف، ثم تواجد أكرم توفيق فى وسط الملعب بجانب حمدى فتحى وديانج، قائلاً "لماذا كان هذا الخوف، غير المبرر، من سيمبا التنزانى، الأهلى لم يكن متواجدًا بشخصيته فى الملعب فى المقابل سيمبا كانت لديها شخصية وتهاجم وأنت غائب طوال الشوط الأول لم نرى خلاله شكل حارس مرمى سيمبا".

وأشار أحمد شوبير إلى أن موسيمانى أخطأ فى المباراة بسبب خوفه غير المبرر والحرص الزائد أمام الفريق التنزانى، فى حين لم نرى كل هذا الحرص فى مباراة الأهلى أمام بايرن ميونخ الألمانى، الذى لعبت أمامه بثنائى وسط ملعب فقط، قائلاً: "أنت الأهلى ثالث العالم وفزت على المريخ السوادنى بثلاثية فى الجولة الأولى ولم نرى كل هذا الحرص، كنا نلوم على فايلر المدير الفنى السابق للأهلى، لأنه يضيع 45 دقيقة دون داعٍ، موسيمانى أصبح يُضيع 60 و70 دقيقة لم نرى فيهم الأهلى، كيف تكون أول هجمة لك فى الدقيقة 85 من المباراة".

واستطرد: "الأهلى أحس بقيمة الوقت الضائع فى نهاية المباراة على الرغم من أنك أهدرت كل الوقت خلال المباراة دون داعٍ، ومع ذلك أحدثت مشكلة بسبب دقيقتين أو ثلاثة لم تحتسب لك، وفى النهاية الحكم لم يكن له أى أخطاء مؤثرة عليك، رغم أنه حكم رخم"، متابعًا: "رأينا العجب من موسيمانى بالدفع أيضًا بعمرو السولية بدلاً من بواليا وتواجد جونيور أجايى مهاجم وحيد، الخسارة يتحملها موسيمانى، بكل تأكيد، ليس الأهلى من يخاف من الجماهير".