الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعين السخنة استعدادا للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل، اليوم الأربعاء، فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، معسكرا مغلقا بمدينة العين السخنة لمدة أسبوع استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها 10 مارس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

وتعثر الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشرة بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر العين السخنة، بجانب تجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلى المصيرية للخروج من كبوة النتائج السلبية وبدء مرحلة تصحيح وضعية الدراويش فى جدول تريتب الدورى الممتاز.

وطلب الجهاز الفنى من محمد طه رئيس الجهاز الطبى تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث يحتاج الجهاز الفنى إلى خدمات كل لاعبى الفريق للخروج من المحنة الصعبة التى يمر بها الدراويش فى الموسم الجارى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى للإسماعيلى حرص على التواصل مع محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق، للاطمئنان عليه بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى يوم الأحد الماضى بأحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة، إضافة للغضروف الداخلى، ويغيب البدرى عن الدراويش لنهاية الموسم لينضم لزميله أحمد أيمن الذى أجرى نفس الجراحة منذ فترة قصيرة.