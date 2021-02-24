دوري أبطال أفريقيا | موسيماني لا يُبالي بسقوط الأهلي في تنزانيا

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أنهم قادرون على حسم الصعود لدور الثمانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا خلال المباريات المقبلة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد خسارة فريقه أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف اليوم الثلاثاء :”لازال أمامنا أربع مباريات متبقية لتحقيق هدف الصعود، وسنعمل على ذلك بداية من المباراة المقبلة”.

وأضاف أن الأهلي دخل مباراة سيمبا بهدف اللعب على الاستحواذ في منتصف الملعب، وأتيحت له فرص في الشوط الأول لكن لم تترجم لأهداف، ومثل هذه المباريات تحسم بهدف أو فرصة.

وأوضح أن المباراة كان من الممكن أن تلعب في ظروف أفضل من هذه الأجواء الصعبة، لكن علينا التعامل مع الخسارة بشكل إحترافي والتفكير فيما هو قادم.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أنه مدرب محترف ولا يشغله حضور الجماهير ما دام الاتحاد الأفريقي “كاف” قرر ذلك، ولكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة لا تحدث في أي مكان في العالم.