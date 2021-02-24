دوري أبطال أفريقيا | باتشيكو يتحدث عن صعوبة تعادل الزمالك مع تونغيث

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري أن مباراة تونغيث السنغالي التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا كانت صعبة.
وقال باتشيكو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه يهنئ لاعبي فريقه ولاعبي تونغيث على تقديم مباراة قوية وسط أجواء حارة موضحًا أن الفريقين قدمًا أقصى جهد في اللقاء.
وأضاف أن الفريقين لعبا للفوز، ولكن من وجهة نظره فإن الزمالك كان الأفضل خلال شوطي المباراة وسنحت له الكثير من الفرص، ولم تكن هناك هجمات خطيرة للفريق المنافس على مرمى الزمالك.
وأوضح أن الفريق عانى مشاكل في رحلة الطيران ولكن الفريق قدم مجهودًا جيدًا في اللقاء، وشدد على أن الفريق مطالب بالاستمرار في مشواره نحو المنافسة، وسيلعب الفريق للفوز على تونغيث في لقاء العودة بالقاهرة.
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