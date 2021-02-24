مورينيو يحاول إنقاذ وظيفته في توتنهام بـ “الكلام”

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن قناعته بأنه قادر على تغيير المسيرة المهتزة لفريقه ونحسين مستوى الأداء وإنقاذ مسيرته كمدرب مع الفريق.

وخسر توتنهام 1 / 2 أمام ويستهام يوم الأحد الماضي لتكون الهزيمة الخامسة له في آخر ست مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسبق لمورينيو أن مر بهذه المسيرة السيئة في غضون ست مباريات متتالية مع أي من الأندية التي تولى مسؤوليتها خلال مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات.

وتراجع توتنهام إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي بعدما بدأ في وقت سابق من الموسم الحالي مرشحا للمنافسة على لقب البطولة.

ويستضيف توتنهام فريق فولفسبيرجر النمساوي اليوم الأربعاء في إياب دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنهام 4 / 1.

وينتظر أن تساهم هذه المواجهة والتأهل المرتقب للفريق إلى دور الستة عشر في تخفيف الضغوط على مورينيو.

ولكن مع الإشارات بأن النادي يفكر في استبدال مورينيو بالمدرب جوليان ناجلزمان المدير الفني للايبزيج الألماني في حالة عدم تحسن وضع توتنهام سريعًا، يرى مورينيو أن الضغوط لا تزال قوية عليه.

وقال مورينيو للصحفيين ليلة امس الثلاثاء : “لست سعيدًا ، ولكن نضجي وخبرتي يساعداني. وأشعر بثقة هائلة، أرى أننا سنستعيد نغمة الانتصارات وأنني سأكون حاضرًا في تاريخ النادي بأسباب جيدة أكثر منه بأسباب سيئة”.

وأوضح : “أشكر الله أنني لست كما كنت من قبل في مسيرتي التدريبية، كانت لي (في الماضي) بعض المشاكل ؛ ليس فيما يتعلق بالنتائج لأنني لم أقدم العديد من النتائج السيئة. ولكنها كانت المشاكل اليومية”.

وأضاف : “تصرفت بشكل عاطفي أكبر. بدلًا من مساعدة نفسي، كنت أصنع المشاكل. على سبيل المثال، تركت تشيلسي كبطل”.

وبعد مباراة الغد، سيواجه توتنهام فرق بيرنلي وكريستال بالاس وفولهام في مباريات تمثل فرصة للفريق ومورينيو من أجل الخروج من الكبوة.