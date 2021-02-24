هشام نصر يرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" أنه لم يخالف قواعد الفقاعة الطبية ببطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر خلال الفترة من13 وحتى 31 يناير الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة، أنه وجد إصرار كبير من قبل الاتحادالدولي لكرة اليد على معاقبته عقب نهاية البطولة بحوالي شهر.

وأوضح أن مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة لم يعاقبوا منتخب سلوفينيا بالرغم من اختراقهم لقواعد الفقاعة الطبية أيضًا.

وأشار إلى أن هناك أيضا مسئولين في الاتحاد الدولي احترقوا الفقاعة الطبية ولم تتم معاقبتهم متسائلا لماذا الاصرار على إيقاف هشام نصر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قد قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولةالعالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.